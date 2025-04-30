CHP Boykot Çağrısı Yapmıştı… Espressolab’den Bir Açıklama Daha

CHP'nin boykot listesine girmesiyle gündeme gelen ve üniversitelerdeki mağazaları üzerinden eleştirilen Espressolab, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Espressolab olarak her zaman şeffaflığa ve samimiyete önem verdik. Bugüne kadar sessiz kalmamızın nedeni, hiçbir ilgimiz olmayan bir siyasi gündemin içine çekilmiş olmamızdı. Süreçte markamızla ilgili çeşitli sorulara ve yanıltıcı yorumlara şahit olduğumuz için, en doğru bilgileri sizinle paylaşmak istedik.”

TEKELLEŞME İDDİALARINA YANIT

Sosyal medyada sıkça dile getirilen “Espressolab üniversitelerde tekelleşiyor” iddialarına yanıt veren şirket, Türkiye'deki 209 üniversitenin yalnızca 17’sinde mağaza bulundurduklarını, bu üniversitelerin hiçbirinde tekelleşmenin söz konusu olmadığını açıkladı. Espressolab, bu kampüslerde global kahve zincirlerinin de faal olduğunu ve mağaza sayılarının kendi markalarını aştığını belirtti. Ayrıca, tüm markalar gibi kendilerinin de eşit şartlarda yürütülen ihale süreçlerine katılarak mağaza açtığını vurguladı.

‘VAKIF MEKANLARINDA MAĞAZA AÇMA İDDİALARI’ HAKKINDA

Şirketin açıklamalarında bir diğer dikkat çeken başlık ise, “Espressolab, vakıflara ait mekânlara siyasi destekle mağaza açıyor” iddiasıydı. Şirket bu iddiaya cevaben, Türkiye genelindeki 282 Espressolab mağazasından yalnızca ikisinin vakıf benzeri yapılara ait olduğu, diğer mağazaların ise bireylere ait olduğu belirtti. Ayrıca bu alanların geçmişte de farklı işletmeler tarafından kullanıldığı ve tüm açılış süreçlerinin ilgili kurumların prosedürlerine uygun şekilde gerçekleştiği aktarıldı.

‘TOPBAŞ AİLESİNİN ESPRESSOLAB’E ORTAK OLDUĞU’ İDDİASI

Espressolab, “Topbaş ailesi markaya ortak” iddiasına da net bir dille yanıt verdi. Şirketin, 140 yıllık bir restorancılık geçmişine sahip olan Kocadağ ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi Esat Kocadağ tarafından 2014 yılında kurulduğu, ortaklarının da Esat Kocadağ, Emre Kocadağ ve Arif Kocadağ olduğu ifade edildi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile Mevlüt Kocadağ arasında sadece akrabalık bağı olduğu, ancak Espressolab’in kuruluşu ya da yönetimiyle herhangi bir ticari ortaklıklarının bulunmadığı özellikle vurgulandı.

VERGİ AÇIKLAMASI

Şirket, büyüme sürecinde devletten herhangi bir teşvik almadığını, gelişimini tamamen kendi yatırımları ve franchise modeliyle sağladığını belirtti. “Vergi ödemiyor” iddiasını da yalanlayan şirket, 2024 yılında toplam 278 milyon 221 bin 236 TL vergi ödediklerini duyurdu.

DİĞER İDDİALARA YANIT

Son olarak, sosyal medya üzerinden yayılan Fas Başbakanı ile ortaklık ve Mert Vidinli ile iş birliği iddialarının da gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Şirket, bu tür söylentilere karşı hukuki haklarını saklı tutacağını da vurguladı.