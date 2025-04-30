1 Mayıs’ta Bursa'da Toplu Taşıma Ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettiklerini dile getirerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kent içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

1 Mayıs’ta Bursa'da Toplu Taşıma Ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak emeğin ve emekçinin yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlama ve etkinliklerin coşkulu kalabalıklarla gerçekleştirilmesi amacıyla BursaRay ve tramvay hatları ile resmi plakalı Burulaş otobüslerinin 1 Mayıs 2015 günü sabah 08.00 ila 18.00 aralarında BursaKart’la ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

1 Mayıs’ta Bursa'da Toplu Taşıma Ücretsiz - Resim : 1

Kaynak: İHA

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