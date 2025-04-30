İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! 2 İsim Serbest Bırakıldı

Ekrem İmamoğlu’nun korumalarının İstanbul’daki bir otelde kameraları bantla kapattığı iddiasına üzerine, 'Suç delillerini yok etme' suçlamasıyla gözaltına alınan Otel Müdürü Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! 2 İsim Serbest Bırakıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında tutuklanmasının ardından İBB’ye yönelik ikinci bir operasyon düzenlenmişti. İkinci operasyonda gözaltına alınan 48 kişinin 30'u tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilmiş, 18’i ise tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimler arasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve bir oteldeki güvenlik kamerasını kapattığı iddia edilen güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen de yer almıştı.

İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! 2 İsim Serbest Bırakıldı - Resim : 1

'SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME' SUÇLAMASI

Ardından İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun bir oteldeki görüşmesi öncesi kameraların bantla kapatıldığı iddiası üzerine, otel müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu 'Suç delillerini yok etme' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! 2 İsim Serbest Bırakıldı - Resim : 2

SERBEST BIRAKILDILAR

Bugün adliyeye sevk edilen Sinan Udil ve Osman Uğurlu yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA-İHA

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