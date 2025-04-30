Fırat Üniversitesi'nde Öğrenci Festivali

Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından düzenlenen ’50. Yıl Bilim ve Öğrenci Festivali’ sona erdi. Festivalde öğrencilere şehrin kültürel mirasına ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

Fırat Üniversitesi'nde Öğrenci Festivali

Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından düzenlenen ’50. Yıl Bilim ve Öğrenci Festivali’ tamamlandı.
Elazığ’da 50 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan FÜ’nün, 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği Bilim ve Öğrenci Festivali coşkusu sona erdi.

Festivalde 60’ın üzerinde öğrenci topluluğu ile 10 farklı kurum stant açarak çalışmalarını tanıtırken, festivalin üçüncü gününde de ziyaretçileri eksik olmadı. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, FÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yilmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpinar stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilimsel çalışmaların ön plana çıktığı festivalde projeleri inceleyen ziyaretçiler duydukları memnuniyeti dile getirirken, Teknoloji Fakültesi tarafından yapılan robot gösterisi büyük ilgi topladı.
Sportif yarışmalar ve eğlenceli aktivitelerle muhteşem üç gün geçiren öğrenciler günün sonunda festival alanından ödüllerle ayrıldı. Halat çekme ve bilek güreşi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Bilim ve Öğrenci Festivali’nde sahne alan Spor Bilimleri Fakültesi Halkoyunları Topluluğu ise katılımcılardan tam not aldı.

Kaynak: AA

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