Ardahan’da Kaçakçılık Operasyonu, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Ardahan’da Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kaçakçılık operasyon kapsamında birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ardahan’da Kaçakçılık Operasyonu, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Aktaş Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı sahasında bir tır çevrildi.

Araçta gerçekleştirilen aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 64 fişek, 1 balistik yelek, 84 sentetik uyuşturucu hap, 12 bin 400 lira, 200'ü "geçersiz" ibareli 450 avro, 1590 dolar, 100 lari, 3 cep telefonu ve 1 dijital saat bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Ardahan kaçakçı Uyuşturucu Jandarma
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