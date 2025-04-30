180 Günde Mucize Dönüşüm: Çorak Araziydi Şimdi Görenleri Hayran Bırakıyor

Bursa Ovası’nda yer alan tarım arazilerinin büyük bölümüne can suyu sağlayan Gölbaşı Barajı, geçen yaz kuruma riskiyle karşı karşıya kalmışken, su günlerde sevindirici bir tablo gözlemlendi. Son yağışlarla birlikte barajdaki doluluk oranı yüzde 75’e ulaştı.

Yaklaşık 3 bin dönümlük alanda 6 ay önce koyunlar otlatılıyor, sebzeler ekiliyor ve araçlar rahatça gezebiliyordu. Bugün ise su seviyesi yeniden yükseldi, şimdilerde bu alanda teknelerle açılmak ve balık tutmak mümkün hale geldi. Barajdaki mevcut durum, drone ile havadan görüntülendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1933 yılında Bursa'nın Kestel ilçesinde tarım arazilerini sulamak amacıyla inşa edilen Gölbaşı Barajı, geçen yıl yüzde 90 oranında kurumuştu. Uludağ ve Katır Dağları’ndan gelen sularla beslenen ve Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki tarım alanlarının sulanmasında kritik bir role sahip baraj, yağışların artması ve dağlardaki karların erimesi sayesinde yeniden doldu.

Baraj havzasında yapılan gözlemler sonucu, alanın kil tabakası nedeniyle olduğundan daha dolu göründüğünü belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, baraj tabanının temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kılıç, “Gölbaşı Barajı'nın sorunlarını biz yıllardır dile getiriyoruz. Gölbaşı Barajı’nın mili yüksek olduğu için su seviyesi daha dolu gözüküyor. Barajımızın alt zemininin tahliye edilip, ardından temizliğinin yapılması gerekiyor. Böylelikle daha çok su depolayıp, çiftçilere katkı sağlayacaktır. Orası bizim sulama sistemimiz. Bizim için çok önemli bir değerdir. Tarım 24 saat bakım isteyen bir iştir” dedi.

Kaynak: DHA