Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon’dan 74 Gün Sonra Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti

Aydın’da go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan ralliye olan tutkusuyla bilinen iş insanı Ömer Tolon, 74 gün sonra hayatını kaybetti. Tolon’un ölümü ailesi ve iş dünyasında büyük üzüntüye sebep oldu.

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Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon’dan 74 Gün Sonra Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti

Ralliye olan tutkusuyla bilinen Tolon Global Makina San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tolon 15 Şubat'ta Aydın’ın Nazilli ilçesinde go-kart pistinde feci bir kaza geçirmişti.

74 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Ömer Tolon’dan kahreden haber geldi. Tolon, tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti.

Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon’dan 74 Gün Sonra Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Ömer Tolon’un cenazesinin 2 Mayıs'ta İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii’nde, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği ifade edildi.

Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon’dan 74 Gün Sonra Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan go kart pistine ailesi ile birlikte gelen ralli yarışçısı Ömer Tolon, kapalı UTV araçlarıyla piste antrenmana çıktı. Pistte seyir halinde olan Tolon, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon’dan 74 Gün Sonra Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti - Resim : 3

Hızla lastik bariyer ve duvara çarpan UTV'de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri Tolon'u sıkıştığı UTV içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alındığı sırada kalbi duran Tolon, sağlık ekiplerinin kalp masajı eşliğinde Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon Ağır Yaralandı, Hayati Tehlikesi VarRalli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon Ağır Yaralandı, Hayati Tehlikesi VarGüncel

Kaynak: DHA

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Ömer Tolon Aydın
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