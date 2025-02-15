Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon Ağır Yaralandı, Hayati Tehlikesi Var

Ralliye olan tutkusuyla bilinen iş insanı Ömer Tolon, Aydın Nazilli'deki go kart pistinde kaza yaptı. Tolon, kazada ağır yaralandı. Ambulans helikopter ile İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Tolon'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan go kart pistine ailesi ile birlikte gelen ralli yarışçısı Ömer Tolon, kapalı UTV araçlarıyla piste antrenmana çıktı. Pistte seyir halinde olan Tolon, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon Ağır Yaralandı, Hayati Tehlikesi Var - Resim : 1

Hızla lastik bariyer ve duvara çarpan UTV'de yangın çıktı. Pistte bulunan ekipler olaya müdahale ederken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon Ağır Yaralandı, Hayati Tehlikesi Var - Resim : 2

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Tolon'u sıkıştığı UTV içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon Ağır Yaralandı, Hayati Tehlikesi Var - Resim : 3

OLAY YERİNDE KALBİ DURDU

Ambulansa alındığı sırada kalbi duran Tolon, sağlık ekiplerinin kalp masajı eşliğinde Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon Ağır Yaralandı, Hayati Tehlikesi Var - Resim : 4

Hastanede doktorların müdahalelerinin ardından iş insanı Tolon, Nazilli Şehir Stadyumu'na inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tolon'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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