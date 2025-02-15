Ralli Sevdalısı Ünlü İş İnsanı Ömer Tolon Ağır Yaralandı, Hayati Tehlikesi Var

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan go kart pistine ailesi ile birlikte gelen ralli yarışçısı Ömer Tolon, kapalı UTV araçlarıyla piste antrenmana çıktı. Pistte seyir halinde olan Tolon, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Hızla lastik bariyer ve duvara çarpan UTV'de yangın çıktı. Pistte bulunan ekipler olaya müdahale ederken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Tolon'u sıkıştığı UTV içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

OLAY YERİNDE KALBİ DURDU

Ambulansa alındığı sırada kalbi duran Tolon, sağlık ekiplerinin kalp masajı eşliğinde Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların müdahalelerinin ardından iş insanı Tolon, Nazilli Şehir Stadyumu'na inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tolon'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA