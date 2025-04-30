Kocaeli'deki Okulda Korkunç Olay: Lise Öğrencisi Zeynep'e Ne Oldu?

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yer alan Çakabey Anadolu Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olay, hem okulda hem de kentte büyük endişe yarattı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Topçular Mahallesi 3135'inci Sokak'taki okul binasında yaşandı. O sırada okulda deneme sınavı yapılıyordu.

Sınav esnasında dördüncü katta bulunan Zeynep A.'nın bir anda pencereden aşağıya düştüğü iddia edildi.

Olayı fark eden okul yetkilileri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede okula ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Zeynep A.'yı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu bildirildi.

ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan olayın ardından okul yönetimi, öğrencilerin psikolojik etkilenmemesi adına sınavı iptal ederek tüm öğrencileri evlerine gönderdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, hem okul binasında hem de Zeynep'in düştüğü 4'üncü katta detaylı inceleme yaptı.

Polis ekipleri olayın intihar girişimi, kaza ya da başka bir nedenle gerçekleşip gerçekleşmediğini netleştirmek için çok yönlü soruşturma başlattı.

Olayın netliği yapılacak teknik incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleriyle ortaya çıkacak.

Kaynak: DHA