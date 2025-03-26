Çamaşır Asarken Ölümden Döndü

Artvin’in Dere Mahallesi’nde, çamaşır asmak için balkona çıkan yabancı uyruklu bir kadın, balkonun çökmesi sonucu 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, T.C. isimli kadın, evinin balkonunda çamaşır asarken zeminin aniden çökmesiyle dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA