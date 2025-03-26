Mersin'de Minibüsle Çarpışan Otomobilin Savrularak Çarptığı Kişi Öldü

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Donuktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y. yönetimindeki 34 GM 4561 plakalı minibüs ile E.Ç. idaresindeki 21 AEE 231 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki Hacı Karadağ’a çarptı. Araç ile tabela arasında sıkışan Karadağ, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan her iki sürücü de gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANBEAN KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çarpışmanın ardından otomobilin yayaya çarpma anı açıkça görüldü. Kaza öncesinde ise aynı noktadan dönen 2 kişinin bulunduğu motosikletin, saniyelerle ölümden kurtulduğu dikkat çekti.

Kaynak: İHA