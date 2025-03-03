Camdan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Antalya'da 53 yaşındaki Fatma S., 4. kattaki evinin penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Camdan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 6 katlı bir binanın 4. katındaki dairesinin penceresinden düşen bir kadın ağır yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, bir kişinin mutfak penceresinden düştüğünü fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Sağlık ekipleri, yerde ağır yaralı halde bulunan 53 yaşındaki Fatma S'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı. Doktorlar, kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Olay anına tanık olanların ifadeleri alınırken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelenmeye başlandı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Olayın nasıl meydana geldiğini araştıran ekipler, kaza ya da intihar ihtimali üzerinde duruyor. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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