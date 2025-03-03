Van’da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında organizatör olduğu değerlendirilen 10 şüphelinin gözaltına alındığı ve 1 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: İHA