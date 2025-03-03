Van’da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon
Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında organizatör olduğu değerlendirilen 10 şüphelinin gözaltına alındığı ve 1 kişinin tutuklandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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