Van’da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 1’i tutuklandı.

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Van’da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında organizatör olduğu değerlendirilen 10 şüphelinin gözaltına alındığı ve 1 kişinin tutuklandığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Van Düzensiz göçmen kaçakçı
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