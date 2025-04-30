1 Mayıs’ta Kargolar Kapalı mı Olacak? İşçi Bayramında Kargolar Açık mı

PTT başta olmak üzere Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo ve Trendyol Express gibi büyük kargo şirketlerinin 1 Mayıs tarihinde hizmet verip vermeyeceği soruları, gönderi yapacak ve teslimat bekleyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor.

PTT VE ÖZEL KARGO ŞİRKETLERİ HİZMETE ARA VERECEK

Resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Mayıs’ta da PTT şubeleri ve kargo hizmetleri kapalı olacak. Aynı şekilde özel kargo şirketleri de bu özel günde hizmet sunmayacak. Vatandaşlar, gönderi alım ve teslim işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Firmalar, çalışanlarına tatil imkânı tanırken, kargo hareketliliği tamamen durdurulacak. Kargo firmalarının şubeleri kapalı olacağı gibi, saha personelleri de dağıtım ve toplama işlemlerine ara verecek.

TESLİMATLAR BAYRAM SONRASI NORMALE DÖNECEK

1 Mayıs'ta durdurulacak kargo hizmetleri, 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla kaldığı yerden devam edecek. Bu tarihten itibaren PTT ve özel kargo firmaları, hem gönderi kabulü hem de teslimat işlemleriyle yeniden hizmet sunacak. Teslimat ve gönderi süreçlerinde yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşların planlamalarını bu doğrultuda yapmaları önem taşıyor.

VATANDAŞLARIN MERAK ETTİĞİ SORULAR YANIT BULDU

Özellikle "1 Mayıs'ta PTT kargo açık mı?", "Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG ve Trendyol kargo çalışıyor mu?" gibi sorular, son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Resmi açıklamalara göre, hem kamuya ait hem de özel sektördeki kargo şirketleri 1 Mayıs tarihinde hizmet vermeyecek. Kargoların alım, teslimat ve dağıtım işlemleri 2 Mayıs Cuma gününden itibaren normal seyrine dönecek.

GÖNDERİ VE TESLİMATLAR İÇİN PLANLAMA ÖNERİSİ

Kargo gönderimi veya teslimatı planlayan vatandaşların bu resmi tatil süresini göz önünde bulundurarak işlemlerini önceden tamamlamaları öneriliyor. Kargo firmalarının 2 Mayıs’ta yeniden hizmete başlamasıyla birlikte, bekleyen gönderiler sırayla teslim edilmeye başlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi