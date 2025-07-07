Sahiplendiği Kedi ve Köpekleri Katletmişti... Cani Doktor İçin Yarın Hesap Günü

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Ankara’da Muhammet Mustafa Duman isimli bir doktor, sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Duman'ın cep telefonunda çok sayıda köpek ve kedi videosu ile fotoğrafı tespit edildi. Bunların bir kısmının ölü olduğu belirlendi. Görüntülerde kanlar içinde yatan 5 günlük yavru bir köpeğin olduğu da görüldü. Çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi. Görüntülerde Duman'ın köpeklerle binaya girdiği görülürken, köpeklerin evden çıkış görüntülerine rastlanmadı.

Ankara Batı Adliyesi’nde ifade veren Duman, sevk edildiği hakimlikçe 5199 Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28’inci maddesinde düzenlenen “evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

YARIN İLK DURUŞMA GÖRÜLECEK

Cani doktor hakkında yürütülen davanın ilk duruşması yarın saat 10.00'da Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahekemesi'nde görülecek. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, hayvanseverlere duruşmaya katılma çağrısı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi