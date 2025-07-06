Yaz Mevsimini Sevmeyen Burçlar Açıklandı: Buzdan Çabuk Eriyorlar

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Yaz mevsimi çoğu kişi için deniz, güneş ve tatil anlamına geliyor. Ancak herkes bu sıcak günlerden aynı keyfi almayabiliyor. Özellikle sivrisinekler, yoğun sıcaklıklar ve tatil telaşı bazı burçlar için yazı adeta çekilmez kılıyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova, yaz aylarını sevmeyen burçları açıkladı. İşte o burçlar:

YENGEÇ: Evin Konforundan Vazgeçemiyor

Duygusal yapısıyla tanınan Yengeç burcu, güvenli ve tanıdık alanlara düşkünlüğüyle biliniyor. Yaz tatilleri ise onları kendi konfor alanlarından uzaklaştırıyor. Yeni yerler keşfetmek yerine evde kalmayı tercih eden Yengeçler, valiz hazırlamak, farklı ortamlara uyum sağlamak gibi detaylardan rahatsız olabiliyor. Bu nedenle yaz onlar için bir keyiften çok zorunluluk haline gelebiliyor.

OĞLAK: Disiplin ve Planlarından Taviz Veremiyor

Hayatını düzen ve hedefler üzerine kuran Oğlaklar için yaz ayları, bu düzenin bozulduğu bir dönem. Tatil planları, işten uzak kalma ve sıcak havaların getirdiği rehavet, Oğlak burcunun motivasyonunu kırabiliyor. Yoğun sıcaklar ve çevresel karmaşa, onların üretkenliğini düşürürken, bu dönemde istedikleri gibi program yapamamak onları fazlasıyla rahatsız edebiliyor.

YAY: Özgür Ruhuna Rağmen Sıcakla Baş Edemiyor

Gezmeyi, keşfetmeyi ve yeni yerler tanımayı seven Yay burçları bile yaz aylarının baskın sıcaklığından hoşlanmayabiliyor. Özellikle kalabalık tatil bölgeleri, aşırı sıcaklar ve konfor eksikliği, Yay burçlarının tatilden keyif alma düzeyini düşürebiliyor. Onlar için ilkbahar ya da sonbahar gibi serin ama hareketli dönemler çok daha cazip.

Astrolog Bulgakova’ya göre bu burçlar, yazı dört gözle beklemek yerine sonbaharın serinliğini ve huzurunu hayal etmeyi tercih ediyor. Eğer siz de benzer hissediyorsanız, burcunuzun doğasına uygun hareket ediyor olabilirsiniz.