Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi
Uluslararası güvenlik endekslerine göre dünyanın en huzurlu şehirleri belli oldu. CEOWORLD Magazine ve Safety Index Report tarafından açıklanan güncel veriler, asayiş, suç oranı, güvenlik personeli yoğunluğu ve yaşam kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirildi. Listede Türkiye’den yalnızca bir şehir yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan değerlendirmeler sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi, %97,73’lük güvenlik skoru ile listenin zirvesine yerleşti. Onu, %97,53 ile Tayvan'ın başkenti Taipei ve %97,50 ile Katar’ın başkenti Doha izledi.
Özellikle Körfez ülkelerinin şehirleri, düşük suç oranları ve yüksek güvenlik standartlarıyla listenin üst sıralarını domine etti. İlk 10’da, BAE’ye ait üç şehir yer aldı: Dubai (5.), Ajman (4.) ve Ras al Khaimah (6.)
AVRUPA'DAN SADECE 3 ÜLKE ÖNE ÇIKTI
Avrupa’dan Zürih, Münih, Bern, Groningen ve Zagreb gibi şehirler de güvenlik seviyeleriyle dikkat çekti. Hollanda’dan üç farklı şehir ilk 20’de yer aldı. Ayrıca Kanada'nın Quebec City ve Norveç'in Trondheim kentleri de öne çıkan şehirler arasında.
TÜRKİYE'DEN SADECE 1 İL LİSTEYE GİREBİLDİ
Listenin 39. sırasında Türkiye’den Eskişehir yer aldı. %91,77’lik güvenlik endeksiyle dikkat çeken Eskişehir, özellikle öğrenci nüfusunun yüksek olması, düşük suç oranı ve yaşam kalitesiyle öne çıktı. Türkiye’den başka hiçbir şehir ilk 40’a giremedi.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENLİ İLK 20 ŞEHRİ
20. Zurich - İsviçre – 94.35
19. Cluj -Romanya – 94.36
18. Quebec City - Kanada – 94.96
17. Eindhoven - Hollanda – 94.99
16. Yerevan - Ermenistan – 95.22
15. Hong Kong - Çin – 95.36
14. Zagreb - Hırvatistan – 95.75
13. Groningen - Hollanda – 95.99
12. Ljubljana - Slovenya – 96.07
11. Trondheim - Norveç – 96.15
10. Munich - Almanya – 96.67
9. Bern - İsviçre – 96.79
8. The Hague - Hollanda – 96.89
7. Muscat - Umman – 96.93
6. Ras al Khaimah - Birleşik Arap Emirlikleri – 96.98
5. Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri – 97.03
4. Ajman - Birleşik Arap Emirlikleri – 97.48
3. Doha - Katar – 97.5
2. Taipei - Tayvan – 97.53
1. Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri – 97.73
39. Eskisehir - Türkiye – 91.77