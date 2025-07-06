Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece O İlimiz Adını Yazdırabildi

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi, %97,73’lük güvenlik skoru ile listenin zirvesine yerleşti. Onu, %97,53 ile Tayvan'ın başkenti Taipei ve %97,50 ile Katar’ın başkenti Doha izledi.

Özellikle Körfez ülkelerinin şehirleri, düşük suç oranları ve yüksek güvenlik standartlarıyla listenin üst sıralarını domine etti. İlk 10’da, BAE’ye ait üç şehir yer aldı: Dubai (5.), Ajman (4.) ve Ras al Khaimah (6.)