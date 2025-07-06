Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti

Temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşlarına yapılan zam, bankaların promosyon politikalarını da değiştirecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Mart 2024'te protokol imzalayan 19 banka, emekli promosyonlarında güncellemeye hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Emekli maaşı Banka promosyonları
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Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti - Resim: 1

3 Temmuz'da açıklanan TÜİK verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Bu oran, en düşük emekli aylığına da yansıtılarak mevcutta 14.469 TL olan taban maaşın 16.681 TL’ye yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu artış, geçtiğimiz mart ayında SGK ile anlaşma sağlayan bankaların promosyon ödemelerinde otomatik bir revizyonu da beraberinde getirdi.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti - Resim: 2

MAAŞA GÖRE PROMOSYON TUTARI YENİLENECEK

Mevcut sistemde bankalar, promosyon ödemelerini emekli maaşının tutarına göre belirliyor. Önceki uygulamada emekli maaşına göre 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL gibi sınırlara göre promosyon ödemesi yapılıyordu.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti - Resim: 3

Yeni zamla birlikte özellikle 15 bin TL'nin altında maaş alan yaklaşık 4 milyon emeklinin, 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacakları yeni maaşların ardından bankalara başvurarak promosyon farkı alma hakkı doğacak.

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Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti - Resim: 4

PROMOSYON KAMPANYALARINDA YENİ DÖNEM

Bankalar, SGK ile yapılan protokole bağlı kalarak belirlenen tutar üzerinden yeni promosyon teklifleri sunacak. 2024 yılı itibarıyla SGK ile anlaşmalı olan ve promosyon ödemesi yapan 19 banka şu şekilde:

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Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti - Resim: 5

Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

DenizBank

Fibabanka

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Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti - Resim: 6

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Odeabank

QNB Finansbank

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Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti - Resim: 7

Şekerbank

Ziraat Bankası

Turkish Bank

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Türkiye Finans Katılım Bankası

Garanti BBVA

Halkbank

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Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti - Resim: 8

İş Bankası

VakıfBank

Yapı Kredi Bankası

Ziraat Katılım Bankası

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Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti - Resim: 9

EMEKLİLERE 'GECİKTİRMEYİN' UYARISI

Uzmanlar, promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin maaşlarını yatırdıkları banka şubeleriyle iletişime geçerek güncel tutarları talep etmeleri gerektiğini belirtiyor. Promosyon farkından yararlanmak isteyenlerin bankalara başvuru yapması şart.

Temmuz ayındaki güncellemeyle birlikte, bankacılık sektöründe emeklilere yönelik yeni kampanyaların ve rekabetin de artması bekleniyor.

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