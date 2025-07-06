Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti
Temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşlarına yapılan zam, bankaların promosyon politikalarını da değiştirecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Mart 2024'te protokol imzalayan 19 banka, emekli promosyonlarında güncellemeye hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
3 Temmuz'da açıklanan TÜİK verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Bu oran, en düşük emekli aylığına da yansıtılarak mevcutta 14.469 TL olan taban maaşın 16.681 TL’ye yükseltilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu artış, geçtiğimiz mart ayında SGK ile anlaşma sağlayan bankaların promosyon ödemelerinde otomatik bir revizyonu da beraberinde getirdi.
MAAŞA GÖRE PROMOSYON TUTARI YENİLENECEK
Mevcut sistemde bankalar, promosyon ödemelerini emekli maaşının tutarına göre belirliyor. Önceki uygulamada emekli maaşına göre 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL gibi sınırlara göre promosyon ödemesi yapılıyordu.
Yeni zamla birlikte özellikle 15 bin TL'nin altında maaş alan yaklaşık 4 milyon emeklinin, 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacakları yeni maaşların ardından bankalara başvurarak promosyon farkı alma hakkı doğacak.
PROMOSYON KAMPANYALARINDA YENİ DÖNEM
Bankalar, SGK ile yapılan protokole bağlı kalarak belirlenen tutar üzerinden yeni promosyon teklifleri sunacak. 2024 yılı itibarıyla SGK ile anlaşmalı olan ve promosyon ödemesi yapan 19 banka şu şekilde:
Akbank
Albaraka Türk Katılım Bankası
DenizBank
Fibabanka
ING Bank
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Odeabank
QNB Finansbank
Şekerbank
Ziraat Bankası
Turkish Bank
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Türkiye Finans Katılım Bankası
Garanti BBVA
Halkbank
İş Bankası
VakıfBank
Yapı Kredi Bankası
Ziraat Katılım Bankası
EMEKLİLERE 'GECİKTİRMEYİN' UYARISI
Uzmanlar, promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin maaşlarını yatırdıkları banka şubeleriyle iletişime geçerek güncel tutarları talep etmeleri gerektiğini belirtiyor. Promosyon farkından yararlanmak isteyenlerin bankalara başvuru yapması şart.
Temmuz ayındaki güncellemeyle birlikte, bankacılık sektöründe emeklilere yönelik yeni kampanyaların ve rekabetin de artması bekleniyor.