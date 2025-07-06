Emekli Promosyonlarında Yeni Değişiklik: 19 Banka Birden Harekete Geçti

3 Temmuz'da açıklanan TÜİK verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Bu oran, en düşük emekli aylığına da yansıtılarak mevcutta 14.469 TL olan taban maaşın 16.681 TL’ye yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu artış, geçtiğimiz mart ayında SGK ile anlaşma sağlayan bankaların promosyon ödemelerinde otomatik bir revizyonu da beraberinde getirdi.