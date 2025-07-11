Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
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Yalova'da Çınarcık İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.E.'nin Çınarcık ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ihbarına ulaştı.
Şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda ilçede farklı bölgelerdeki ormanlık alanlarda yasa dışı ekimi yapılan 199 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.E. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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