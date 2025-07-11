Terör Örgütü PKK Silah Bıraktı, Gözler Meclis'te Kurulması Beklenen Komisyon'da! Tarih Verildi

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‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde terör örgütü PKK’nın silah bırakmaya başlamasıyla kritik bir eşik aşılırken, Meclis’te kurulması planlanan komisyon için de harekete geçileceği kaydedildi.

NTV’den Özgür Akbaş’ın haberine göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un 16 Temmuz Çarşamba günü siyasi partilere göndereceği yazıyla kurulacak komisyon için üye vermelerini isteyecek.

Konuya ilişkin kulis bilgilerine göre, söz konusu komisyonun ‘Başkanlık kararı’ ile kurulacağı kaydedildi. Komisyonun ilkelerinin ise TBMM Başkanlığı tarafından belirleneceği ve geçmişteki Uzlaşma Komisyonları'na benzer bir yapının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Komisyonun 35 üyeden oluşması beklenirken, kararların da nitelikli çoğunluk gözeterek alınması bekleniyor. Meclis’teki grubu olan partilerin 5’er, grubu olmayan partilerin birer ve bağımsız vekillerden de kura ile temsilci alınacağı belirtildi.

Komisyonun, yapılması gereken yasal düzenlemeler için bir istişare zemini oluşturacağı, uzman görüşleri alınacağı ve Anadolu gezileriyle halkın nabzını tutacağı belirtildi.

Meclis'te kurulacak komisyonun ana görev alanlarından birinin de "Silah bırakan örgüt mensuplarının topluma kazandırılmasıyla" ilgili çalışmalar olması üzerinde fikir yürütülüyor.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı 'örgüte silah bıraktır' çağrısı bugün gelinen noktada, terör örgütünün bugün 30 üyesiyle silah bırakmaya başlamasıyla kritik aşamayı geçti.

Örgütün sözde yöneticilerinde Bese Hozat başta olmak üzere çok sayıda PKK'lı silah bıraktı.

Kaynak: NTV