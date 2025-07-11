İnceleme Sonrası Şoke Eden Karar: Spotify'dan 'Türkiye'den Çekilme' Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun tepkisi sonrası Türkiye'de hakkında inceleme başlatılan dijital müzik platformu Spotify'dan yeni bir açıklama geldi. Platform yetkilileri, Türkiye'deki faaliyetlerini geçici olarak durdurma ya da tamamen sonlandırma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

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İnceleme Sonrası Şoke Eden Karar: Spotify'dan 'Türkiye'den Çekilme' Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun, dünyanın en popüler müzik platformlarından olan Spotify ile ilgili yaptığı açıklama büyük bir tartışma yarattı. Mumcu, dini değerleri hedef alan oynatma listelerinin olduğunu ve platformdan buna karşı hiçbir hamle gelmediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Bunun ardından Rekabet Kurulu da Spotify hakkında inceleme başlattığını açıkladı. Kurulun duyurusunda, Spotify'ın müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddiaların araştırılacağı ve Türkiye'de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacağı bildirildi.

'YASALARA GÖRE HAREKET EDİYORUZ'

Spotify Türkiye ise resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye Rekabet Kurulu'nun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İnceleme Sonrası Şoke Eden Karar: Spotify'dan 'Türkiye'den Çekilme' Açıklaması - Resim : 1

'FAALİYETİMİZİ TAMAMEN SONLANDIRABİLİRİZ'

Son olarak konuyla ilgili İngiliz The Times gazetesine konuşan Spotify yetkilileri, kullanıcı içeriklerinin sansürlenmesine karşı olduklarını vurguladı. Yetkililer, Türk makamlarla işbirliğinin devam ettiğini fakat şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini geçici olarak durdurma ya da tamamen sonlandırma ihtimalini değerlendirdiğini belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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