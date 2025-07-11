Özgür Özel'den Srebrenitsa Katliamı İçin Anma Mesajı... 'Unutulan Soykırım Tekrarlanır'
CHP lideri Özgür Özel, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in “…Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır” sözlerini alıntılayarak Srebrenitsa Katliamı'nın 30. yıl dönümü için anma mesajı yayımladı. Özel, yaşanan katliam hakkında "Sebep olanları, göz yumanları lanetliyorum. Unutmayacağız. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" dedi.
Sekiz binden fazla Boşnak erkek ve erkek çocuğun öldürüldüğü Srebrenitsa Katliamı’nın 30. yıldönümünde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in “…Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır” sözlerini alıntılayarak bir açıklama yaptı.
'GÖZ YUMANLARI LANETLİYORUM'
Özgür Özel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“'…Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.'
30 yıl önce bugün, Avrupa’nın ortasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımında öldürülen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Sebep olanları, göz yumanları lanetliyorum. Unutmayacağız. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."
“…Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.”— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 11, 2025
30 yıl önce bugün, Avrupa’nın ortasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımında öldürülen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Sebep olanları, göz… pic.twitter.com/DlyapdFxct
Kaynak: ANKA