Silahların Bırakıldığı Sırada... Adalet Bakanı Tunç'tan Kritik Açıklamalar

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Türkiye, terör örgütü PKK’nın silahları bırakmasıyla tarihi anlara tanıklık ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da tv100'de Deniz Gürel’in sunduğu Özel Röportaj programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tunç açıklamaların başlangıcında, “Çok tarihi bir gündeyiz. Terörsüz Türkiye döneminin en önemli aşamalarından biri bugün gerçekleşiyor. Silahların bırakılması bugün gündem. Özellikle 40 yıldan fazla ülkemizin gelişmesini, kalkınmasının önünde en büyük en engel olarak duran terör belasından kurtuluyoruz. Bu cumhuriyet tarihimiz için, ülkemiz tarihi için, milletimizin huzur ve güvenliği için birlik ve beraberliğimiz için çok önemli bir gün” ifadelerini kullandı.

PKK’nın silah bırakmasına ilişkin, “Bugün 1000 yıllık kardeşliğimize vurulan hançer çıkarılıyor” diyen Tunç, “O bölgenin kalkınmasının ve gelişmesinin önünde bir engel olarak durdu terör örgütü. Sadece ekonomik olarak engel değil aynı zamanda birlik ve beraberliğimize vurulan hançerdi. Emperyal güçlerin ülkemize soktuğu bu fitnenin bir an önce sona erdirilmesi ile ilgili gayretler başladı” diye konuştu.

Süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahlat’ta yaptığı konuşmayı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaştığı anları hatırlatan Tunç, “Bir ay sonra TBMM grup toplantısında sayın Bahçeli’nin konuşmaları ve çağrısı. Ondan sonraki süreçte İmralı’dan yapılan terör örgütünün fes edilmesine gerek yönelik süreç ve çağrılar. Ardından terör örgütünün kendini fes etmesi ve bugünde silahların bırakılması. Silahların gömülmesi, yakılması. Bu anlamda çok önemli noktaya geldik” ifadelerini kullandı.

Terörün maliyetinin ülkeye çok büyük olduğunun altını çizen Tunç, “Binlerce şehit verdik. Askerimizi, polisimizi, sağlık görevlilerimizi, öğretmenlerimizi, sivil insanlarımızı, korucularımızı şehit verdik. Büyük acılar yaşadık. Artık bu büyük acıların yaşanmaması ve Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin güçlenerek yoluna devam etmesi, özellikle etrafımız bir ateş çemberi iken. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde bir terör devleti kurma çabaları ve Suriye’nin parçalanmak istenmesi. Bu noktada özellikle Türkiye’nin Orta Doğu’daki bölgesel gelişmeler karşında da birlik ve beraberliğini etnik kökeni ne olursa olsun güçlendirerek yoluna devam etmesi mecburiyeti herkes tarafından görüldü. Bu anlamda terörün feshi ve silah bırakması özellikle dünyada da kabul gören bir durum söz konusu oldu. Türkiye için tarihi bir dönemeçteyiz” dedi.

'15 BİNDEN FAZLA ŞEHİT VERDİK'

Tunç, terör nedeniyle 15 binden fazla güvenlik görevlisinin şehit olduğunu 30 binden fazla da gazimizin olduğunu hatırlatarak, “O ailelerin acılarını paylaşmaya çalıştık ama o acıları dindirmek çok zor. O nedenle bu süreç şehit ailelerimizi incitecek bir süreç değil. Onlar bu vatan evlatları daha kaybedilmesin bundan sonra başla analar bu acıları yaşamasın diyor. Dolayısıyla onların metanetini görüyoruz. Onlar diyor ki, ‘bizim evladımız ülkemizin geleceği için, milletimizin huzuru için, birlik beraberliğimiz için canını feda etti bundan sonra huzurumuz ve birlik beraberliğimiz gelecek, güvenliğimiz sağlanacaksa bu noktada biz her şeye varız’ diyorlar. O nedenle biz şehit ailelerimize müteşekkiriz. Onları incitecek herhangi bir tavır, tutum içerisine hiç gitmedik bundan sonra da girmeyiz” diye konuştu.

'KOORDİNASYONSUZLUK BU BAŞARIYI GETİRMEZDİ'

Sürecin başından bu yana MİT, TSK, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kurumların sorumluluklarını yerine getirme gayretinde olduklarını vurgulayan Tunç, “Bu koordinasyon sağlanmasaydı geçmiş yıllarda olduğu gibi koalisyonlarla yönetilseydik koalisyon olsa ve görüş ayrılıkları olsaydı… 90’lı yıllarda biz bunu yaşadık. Koordinasyonsuzluk bu başarıyı getirmezdi” dedi.

'TERÖRLE MÜCADELEYE 2 TRİLYON DOLAR HARCANDI'

Terörün yol açtığı maddi kayıplara ilişkin de konuşan Tunç şunları kaydetti:

"2 trilyon dolar biz teröre harcamasaydık bu parasal maliyetler ile neler yapardık? Bunlar gerçekten çok büyük kayıplar. Yüz adet 3.köprü yapabilirdik, yüz adet baraj yapabilirdik, yüz bin km hızlı tren demiryolu yapabilirdik, yüz bin km duble yol yapabilirdik, bin adet hidroelektrik santral baraj yapabilirdik, bin adet orta ölçekli uluslararası havalimanı yapabilirdik, bin adet bin yataklı şehir hastanesi yapabilirdik. Bin adet yüz yataklı hastane yapabilirdik, bin adet bin kişilik kütüphane yapabilirdik, bin adet 24 derslikli okul yapabilirdik. Bunları saydığımız zaman ne kadar büyük ekonomik kayıp. 2 trilyon dolar bizim iç-dış borcumuzun hepsini ödemiş olurdu."

Kaynak: tv100