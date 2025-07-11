Kan Donduran Kaza! Yeni Aldığı Tesla Marka Araç Sonu Oldu, İki Kişi Yanarak Öldü

Malatya'da sabaha karşı yaşanan kazada Tesla marka otomobil birden alev alarak yandı. Küle dönen araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, aracın yeni alındığı öğrenildi.

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Kan Donduran Kaza! Yeni Aldığı Tesla Marka Araç Sonu Oldu, İki Kişi Yanarak Öldü
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Malatya'da saat 04.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu üzeri Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Ozan Uçar idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından araç bir anda alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Ozan Uçar (33) ve Uğur Oğraş (31) yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kan Donduran Kaza! Yeni Aldığı Tesla Marka Araç Sonu Oldu, İki Kişi Yanarak Öldü - Resim : 1

ARAÇ YENİYMİŞ

Yanarak küle dönen aracın yeni alındığı öğrenilirken kazada hayatını kaybedenlerin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptıkları belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Tesla Malatya
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