Polisten 1 Saat Kaçtı, Yakalanınca Ehliyetine El Konduğu Ortaya Çıktı

Konya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanırken, sürücünün daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin geri alındığı ortaya çıktı.

Polisten 1 Saat Kaçtı, Yakalanınca Ehliyetine El Konduğu Ortaya Çıktı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde A.M.B.'nin kullandığı hafif ticari araç, Abdülhamit Han Caddesi'nde polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan araç, sanayi sitesine girerek izini kaybettirmeye çalıştı. 1 saat süren kovalamacanın sonunda şahıs ve yanında bulunan arkadaşı sanayi sitesinin sokak girişi kapatılarak yakalandı. Sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde A.M.B.'nin 0.63 promil alkollü olduğu ve bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin geri alındığı ortaya çıkarken, şahsa 73 bin lira idari para cezası kesildi. Şahıs ve arkadaşı işlemlerinin ardından polis merkezine daha sonrasında ise sağlık kontrolleri için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İHA

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