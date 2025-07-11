8 Yıl 5 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 8 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs polis ekiplerince yakalandı. 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Dolandırıcılık, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçlarından İ.B., isimli şahsın 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA