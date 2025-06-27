Antalya'da Siber Kıskaca Büyük Darbe: Dolandırıcılık ve Bahis Operasyonunda 14 Gözaltı

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada sanal dolandırıcılara ve yasa dışı bahis çetelerine karşı düğmeye bastı. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranan 6 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aynı süreçte, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesine Hakkında Kanuna Muhalefet" kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet ekipleri ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan 3 kişiyi de yakalayarak cezaevine teslim etti.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları dijital dolandırıcılık ve yasa dışı bahis platformlarına karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Kaynak: İHA