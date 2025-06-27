Antalya'da Siber Kıskaca Büyük Darbe: Dolandırıcılık ve Bahis Operasyonunda 14 Gözaltı

Antalya'da siber suçlarla mücadele ekipleri, son bir haftada düzenlediği operasyonlarla nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şebekelerine ağır bir darbe vurdu. Toplam 14 şüpheli yakalanırken, 5 kişi tutuklandı ve aranan 3 hükümlü de cezaevine teslim edildi.

Antalya'da Siber Kıskaca Büyük Darbe: Dolandırıcılık ve Bahis Operasyonunda 14 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada sanal dolandırıcılara ve yasa dışı bahis çetelerine karşı düğmeye bastı. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan aranan 6 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aynı süreçte, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesine Hakkında Kanuna Muhalefet" kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da Siber Kıskaca Büyük Darbe: Dolandırıcılık ve Bahis Operasyonunda 14 Gözaltı - Resim : 1

Emniyet ekipleri ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan 3 kişiyi de yakalayarak cezaevine teslim etti.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları dijital dolandırıcılık ve yasa dışı bahis platformlarına karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Afyonkarahisar’da Uyuşturucu OperasyonuAfyonkarahisar’da Uyuşturucu OperasyonuYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Operasyon
26 Haziran’da Talihin Yüzüne Güleceği Burç Belli Oldu 26 Haziran’da Talihin Yüzüne Güleceği Burç Belli Oldu
TEM Otoyolu'nda Feci Kaza! Tır ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1’i Ağır 3 Yaralı TEM Otoyolu'nda Feci Kaza! Tır ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1’i Ağır 3 Yaralı
Apaçık Radyo Programcısı Yücel Sönmez Hayatını Kaybetti Apaçık Radyo Programcısı Hayatını Kaybetti
Yaz Boyunca Susuz Kalsa da Çiçek Açıyor, Zararlılara Göz Açtırmıyor: Saksı ve Bahçelerin Yeni Gözdesi Oldu Yaz Boyunca Susuz Kalsa da Çiçek Açıyor, Zararlılara Göz Açtırmıyor: Bahçelerin Yeni Gözdesi Oldu
ÇOK OKUNANLAR
En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı! İşte Masadaki Zam Senaryoları... En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı
Bankalar Alarm Verdi: Kredi Kartı Kullananlar Şokta! Borcu Olan Herkes Tetikte Bankalar Alarm Verdi: Kredi Kartı Kullananlar Şokta! Borcu Olan Herkes Tetikte
Emekli Maaşında Yeni Dönem: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam Geliyor Emekli Maaşında Yeni Dönem: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam Geliyor
Ev Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: O Belge Olmadan Kiraya Verene 143 Bin TL Ceza Kesilecek Ev Sahipleri Asıl Şimdi Yandı! 143 Bin TL Ceza Kesilecek
Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Çok Zor Olacak