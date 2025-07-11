650 TL'lik Elektrik Rölesi Takılı Olmadığı İçin Yaşamını Yitirdi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 Temmuz 2022 yılında 18 yaşındaki Türker Çulha Pınar Park Sitesi'nde havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra yorulan Çulha, havuzdan çıktıktan sonra aydınlatma direğine yaslandı. Bu sırada Çulha, elektrik akımına kapıldı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Çulha, aynı gün hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından Çulha'nın cenazesi, 3 Temmuz'da kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

'BENİ ZORLA YÖNETİCİ YAPTILAR'

Çulha ailesi, avukatları ile birlikte 9. Asliye Hukuk Mahkemesi ve 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurup site yönetimini oluşturan yönetici A.K. ve yönetimde bulunan K.E. ile M.Ş.A. hakkında hem ceza, hem de tazminat davası açtı.

36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yönetici A.K.'nin savunmasında, "Ben yaz aylarında Tekir yaylasında olacağımı beyan etmeme rağmen başkan yardımcıları var' denilerek zorla yönetici yapıldım. Olay tarihinden önce havuzun bakımını yaptırdığım gibi havuzun etrafında bulunan 4 tane aydınlatma direğinin de bakımını yaptırdım. Hiçbir kusurum yoktur" dedi. Diğer yönetim üyeleri K.E. ile M.Ş.A. ise mahkemede, herhangi bir kusurlarının olmadığını savundu.

'4 YIL 2 AY HAPİS 2 MİLYON 751 BİN TL TAZMİNAT'

Alınan savunmalar ve yapılan araştırmalar sonrasında mahkeme, 650 TL değerinde olan kaçak akım rölesinin direkte bulunmadığını, topraklama ölçümlerinin kanunlarda belirtildiği şekilde yaptırılmamış olması sebebiyle yönetici A.K. ve yönetimde bulunan K.E. ile M.Ş.A. hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti. Çulha ailesi cezayı az bularak, yönetimdekiler ise cezayı fazla bularak kararı istinafa taşıdı.

Öte yandan, 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada ise mahkeme, site yönetiminin yüzde 100 kusurlu olduğunu belirtip 2 milyon 751 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Kaynak: İHA