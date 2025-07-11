Kahreden Kazada 8 Yaşındaki Çocuk Can Verdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kahreden Kazada 8 Yaşındaki Çocuk Can Verdi
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Konya'nın Ereğli ilçesinde Gökçeyazı Mahallesi'nde kahreden bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki K.A. idaresindeki otomobil ile Halkapınar istikametinden Gökçeyazı yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak karşı yönden gelen 34 yaşındaki M.İ.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü M.İ., yolculardan 38 yaşındaki O.E.İ., 39 yaşındaki İ.T., 63 yaşındaki Z.E., 9 yaşındaki Z.İ., 8 yaşındaki Zülal İmal ve diğer araç sürücüsü K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zülal İmal hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza yapan otomobildeki ailenin Ereğli'ye tatile geldiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Trafik kazası
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