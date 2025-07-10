Şanlıurfa'da Feci Kaza! 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kaza, Viranşehir Devlet Hastanesi yakınlarında gerçekleşti. 06 HTU 39 plakalı araç ile 63 AHD 838 plakalı başka bir otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada araçlar büyük hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada araçlarda bulunan Ahmet Kemçi (14), Muhammed Recep (33) ve Hüseyin Kemçi (42) yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Hüseyin Kemçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA