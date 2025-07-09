Ünlü Sunucu Ayşenur Yazıcı'dan Flaş Açıklama! Yüzde 74 Engelli Kaldığını Duyurdu, Hastaneye Karşı Harekete Geçiyor

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Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı, yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle günlerce yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavi sürecinde karşılaştığı ihmallerin hayatını derinden etkilediğini belirten Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüzde 74 oranında engelli kaldığını açıkladı. Yazıcı, ihmallerin sorumlusu olarak gördüğü hastaneye dava açacağını duyurdu, ancak hastanenin ismini henüz paylaşmayacağını ifade etti.

Yazıcı'nın paylaşımı şöyle:

"Çok öfkeliyim! Bizim hatamız yok diyorlar! Çatlak damara stend takarken, 'Aa kaydı, pardon böbreğini tıkadı, gel düzeltelim' diyen, 7,5 saat düzeltirken organlarımı paramparça eden, devlet raporuyla kanıtlı yüzde 74 engelli bırakan hastaneye dava açıyorum. Adını şimdilik yazmıyorum.

O hastaneye ben sapasağlam girdim. Kolesterol, şeker hiçbir hastalığı olmayan insandım! Şu an kan problemleriyle boğuşuyorum. İçeride bir yer hâlâ kanıyor.

Sürekli hastanelerdeyim. Toparlanayım azıcık, hastanenizin önündeki demirlere kendimi kelepçeleyeceğim. Elimdeki pankartta da böbreğimi geri ver yazacak. Sizin diplomanıza da itibarınıza da doktorlarınıza da lanet olsun! Ben kendi kendime mi engelli kaldım?"

Kaynak: Haber Merkezi