Pervin Buldan'dan Tarihi Günde Duygusal 'Sırrı Süreyya Önder' Mesajı

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‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni bir aşamaya girilirken, terör örgütü PKK bugün silah bırakacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a tarihi çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti’nin İmralı heyetinin Öcalan ile görüşmeleri sonucunda rayına oturmuş ve Öcalan sonunda beklenen ‘silah bırakma’ çağrısını yapmıştı.

DEM Parti’nin İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle günlerce yoğun bakımda kalmış ve hayatını kaybederek silahların bırakıldığı günü görememişti.

Sırrı Süreyya Önder ile birlikte DEM Parti’nin İmralı heyetinde bulunan Van milletvekili Pervin Buldan, Önder için duygusal bir mesaj yayımladı.

Buldan, sosyal medyadan bir mesaj paylaşırken, “Hayırlı bir Cuma. Biliyorum izliyorsun, görüyorsun, mutlu ve huzurlusun. Rahat uyu yoldaş Sırrı. Bugün silahlar teslim edilecek. Artık gençlerin ölmediği, annelerin ağlamadığı bir gelecek var önümüzde. Barış sana armağan olsun” ifadelerini kullandı.

Hayırlı bir Cuma. Biliyorum izliyorsun, görüyorsun, mutlu ve huzurlusun. Rahat uyu yoldaş Sırrı. Bugün silahlar teslim edilecek. Artık gençlerin ölmedigi, annelerin ağlamadığı bir gelecek var önümüzde. Barış sana armağan olsun. pic.twitter.com/m1sl5D1hw8 — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) July 11, 2025





Kaynak: Haber Merkezi