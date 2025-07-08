Kırıkkale'de 22 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde aranan kişilere yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında toplam 22 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile bir firari kişi yakalandı.

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Kırıkkale'de 22 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Kırıkkale'de Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan D.U. isimli kişi gözaltına alındı.

Zanlının, iki ayrı dosyadan toplam 22 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Aynı operasyon kapsamında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan M.E. isimli başka bir firari de yakalandı. 2 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: İHA

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