Düzce'de 32 Kişiye Uyuşturucudan İşlem

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri 31 olaya müdahale ederken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçerdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 32 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 4 şüpheli de tutuklandı.

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Düzce'de 32 Kişiye Uyuşturucudan İşlem
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetlerde 31 olaya müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla 45,73 gram metamfetamin, 78,12 gram bonzai, 13 gram esrar, 17 adet sentetik ecza, 24,3 gram kokain, 101 gram bonzai maddesi geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 32 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 5 olaya müdahale ederken 5 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Ekiplerin çalışmasıyla 540 adet kaçak sigara 26,5 litre kaçak içki ele geçirdi.

Kaynak: İHA

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