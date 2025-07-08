Çorlu Tren Katliamı'nın Üzerinden 7 Yıl Geçti, Adalet Talebi Hiç Dinmedi

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'nın üzerinden bugün 7 yıl geçti. Ancak, adalet talebi yıllardır dinmedi.

Ailelerin adalet arayışları sonucunda Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 4 sanığa "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 5 sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hapis cezası verildi. Öte yandan 4 sanık ise beraat etti. Dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt 16 yıl 3 ay, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat 13 yıl 9 ay ve TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutuklanmıştı.

Tren katliamında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, kazanın yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Dile kolay, 7 yıl demek. Ama bize acısı da özlemi de ilk gün gibi. Biz 7 yıl boyunca çok güçlü adalet çığlıkları attık. Çok ciddi bir mücadele verdik ve hala veriyoruz. 'Bir sonuç aldınız mı?' diye soranlara şunu söylüyorum: 'Başlangıç için iyi. Ama asıl önemli olan sonuç. Bunun için mücadeleye devam ediyoruz.' Çünkü Türkiye'de ilk defa bir kamu davasında kamu çalışanları ceza aldı. Dört kamu çalışanı tutuklandı, hem de müdür pozisyonunda sorumluluğu olan kişiler var içlerinde. Bu bugüne dek kamu davasında ilk kez görülmüş ve emsal teşkil edebilecek bir karar bu. Ama yetmez. Çünkü asıl sorumluluk genel müdürlük yetkilileri, bürokratlar ve siyasilerde. Onların da bu davaya dahil olduklarını ve ceza aldıklarını göreceğiz. Bunu görmeden ölmek istemiyorum” demişti.

Çorlu Tren Katliamı’nın yıldönümünde siyasiler de sessiz kalmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda "Çorlu Tren Katliamının üzerinden 7 yıl geçti. Yedi yıldır dinmeyen bir acı, yedi yıldır ertelenen adalet! İhmalle ve önlenebilir bir faciada kaybettiğimiz 25 canı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çorlu tren faciasında kaybettiğimiz 25 canımızı rahmetle anıyorum. Adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecelli etmesini istiyoruz. Facianın üzerinin kapatılması, unutturulması yönündeki çabalara izin vermeyeceğiz" diye yazdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise katliamın yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Denetimsizlik, ihmal ve katliam... Çorlu Tren Katliamı’nın yıl dönümünde genç, yaşlı, çocuk 25 canımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Çorlu için adalet isteğimizi yineliyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi