Büyükçekmece Başkan Vekili İçin Tutuklama Talebi! Adliyeye Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturmalar sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Cumhuriyet Savcılığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin’in de aralarında olduğu 6 şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun savcılıktaki ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA