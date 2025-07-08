Büyükçekmece Başkan Vekili İçin Tutuklama Talebi! Adliyeye Sevk Edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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Büyükçekmece Başkan Vekili İçin Tutuklama Talebi! Adliyeye Sevk Edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Büyükçekmece Başkan Vekili İçin Tutuklama Talebi! Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturmalar sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Cumhuriyet Savcılığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin’in de aralarında olduğu 6 şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun savcılıktaki ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

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