3 Yaşındaki Alperen’i Ölüme Götüren İhmaller Zinciri! Müdürden Kan Donduran Kararlar… Her Biri Diğerinden Korkunç

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15 Ağustos 2017’de İzmir’in Çiğli ilçesinde Buket-Serkan Sakin çiftinin 3 yaşındaki çocukları Alperen Sakin, Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servise binmişti. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanındaki boş arsaya çekmişti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, havasızlıktan hayatını kaybetmişti.

6 SANIK YARGILANDI

Kahreden olayın ardından anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'Taksirle öldürme' ve 'delilleri yok etme' suçlarından dava açılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce yapılan son yargılamada; Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, kreş sahibi Yurdagül İşgören'e 7,5 yıl, öğretmen Arzu Gülmez'e 2,5 yıl, Dilara Kamberler'e 5 yıl, okul müdürü Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün ve okul görevlisi Ahmet Somun'a 2,5 yıl hapis cezası verilmişti.

ŞUBE MÜDÜRLERİNE DE DAVA AÇILMIŞTI

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ile şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. hakkında da 'Görevi ihmal' suçunda açılan davada sanıklar, 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Okul müdürü Bekir Gül'e 4 yıl 26 gün hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kararda şu noktalar dikkat çekti:

Bekir Gül'ün 2010 yılından itibaren anaokulun müdürü olduğu,

Anaokulunun denetim ve iş disiplini mekanizmasını oluşturmayarak, yoklama listelerinin düzenli tutulmasını sağlamadığı,

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre yasal olmamasına rağmen 36 aydan küçük olan 14 çocuğun kayıtsız olarak anaokuluna kabul edilmesine göz yumduğu,

Servis ablası olan Dilara'nın servis ablası olabilmesi için gerekli olan koşullara sahip olmadığını bildiği halde çalışmasına göz yumarak bir kişinin ölümüne neden olduğu,

Olayda bu sonucu öngörebilecek durumda olduğu anlaşıldığından bilinçli taksirle hareket ettiği belirtildi.

KAMU VİCDANI DETAYI

Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yeri, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, taksire dayalı kusurun ağırlığı, olayda Alperen Sakin' in yaklaşık 8 saat aşırı sıcakta ve havasız bir ortamda servis aracında unutularak feci şekilde ölmesi ve bu olayın kamu vicdanında derin bir üzüntüye yol açmasının da kararda dikkate alındığının altı çizildi.

Kaynak: DHA