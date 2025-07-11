Boğaz'a İBB Soruşturması! Ünlü Mekanlara Yıkımdan Sonra Bir Şok Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Boğazı’nda kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan yıkım işlemleri, Bebek’teki tarihi Baylan Pastanesi’nin kaçak eklentilerinin kaldırılmasıyla dün resmen başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararları doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Beşiktaş’taki Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, sahil boyunca uzanan 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit edilmiş, 49 taşınmaz için suç duyurusunda bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istenmişti.

BOĞAZ'A 'İBB SORUŞTURMASI'

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne dikkat çekici bir yazı gönderildi. Yazıda, Boğaziçi’nde bulunan 11 taşınmaz ve işletmenin ruhsatlandırma süreçlerine dair detaylı bilgi ve belge talep edildi. Savcılık, ruhsat düzenleme, onaylama ve imar süreçlerinde usulsüzlük veya imara aykırılık olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca, bu süreçlerde sorumluluğu bulunan kişilerin kimlik ve adres bilgilerinin ivedilikle iletilmesi istendi.

Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “rüşvet”, “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamaları kapsıyor.

Savcılığın, hakkında bilgi ve belge istediği yerler şöyle:

"Mürdüm Kebap" "Uskumru Restoran" "Kırıntı- Midpoint Bebek Şubesi" "Tarabya Big Chefs" "Oligark" "Six Senses Otel" "Mandarin Otel" "Torunlar İnşaat" isimli (Paşabahçe Projesi) "Reina" "Sipahilerağası Mehmet Emin Ağa Yalısı" "Kuruçeşme Divan"

Kaynak: Nefes.com.tr