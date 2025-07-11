Milletvekilleri Hastanelik Olmuştu, ABB'den Açıklama Geldi

TBMM'de yaşanan salgının içme suyundan kaynaklandığı iddialarına ABB'den açıklama geldi. ABB'nin açıklamasında, "Son incelememiz tüm ilçelerimizde 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşmiştir. Ve herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" denildi.

Milletvekilleri Hastanelik Olmuştu, ABB'den Açıklama Geldi
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TBMM’de yaşanan salgının içme suyundan kaynaklandığı' iddialarına, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) açıklama geldi. Belediyenin açıklamasında, "Son incelememiz tüm ilçelerimizde 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşmiştir. Ve herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında TBMM’deki salgının içme suyundan kaynaklandığı iddiaları yer almıştı. ABB, yayımladığı açıklamada, yapılan periyodik incelemelerde olumsuz bir durumun tespit edilemediği kaydedildi.

ABB’den yapılan açıklama şöyle:

"Öncelikle ASKİ Genel Müdürlüğünce vatandaşlarımıza sağlanan içme suyunun kalitesi ASKİ ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından sürekli kontrol edilmektedir.

2024 yılında yaklaşık 100 bin adet numune analiz edilmiş ve su kalitesi sürekli izlenmiştir. Yapılan analiz sonuçları periyodik olarak ASKİ internet sitesinde yayımlanmaktadır. Son incelememiz tüm ilçelerimizde 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşmiştir. Ve herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir."

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Kaynak: ANKA

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