CHP Lideri Özel'den Ali İsmail Korkmaz Anması, 'Hep 19 Yaşında'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Direnişi sırasında Eskişehir'de tekmelenerek katledilen Ali İsmail Kormaz'ı andı. Özel anma mesajında "Hayallerindeki özgür dünyayı kurma sorumluluğu hepimizin omuzlarında" dedi.

CHP Lideri Özel'den Ali İsmail Korkmaz Anması, 'Hep 19 Yaşında'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi direnişi sırasında tekmelenerek katledilen Ali İsmail Korkmaz’ı andı. Özel x hesabından yaptığı paylaşımda “Gezi eylemlerinde düşlerinden tekmelenerek hayattan koparılan Ali İsmail Korkmaz’ı rahmetle anıyorum. Hayallerindeki özgür dünyayı kurma sorumluluğu hepimizin omuzlarında. Unutmayacağız. Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında” ifadelerini kullandı.

Ali İsmail Korkmaz, Gezi Direnişi sırasında Eskişehir’de çok sayıda polis ve sivil giyimli sopalı saldırganlar tarafından darp edilerek katledilmişti. Yaşamdan koparıldığında henüz 19 yaşında olan üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün üzerinden tam 12 yıl geçti.

Ali İsmail Korkmaz'ın katledilmesi üzerine açılan davada, polislerin kamera kayıtlarını sildiği ve delileri kararttığı ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede, Korkmaz’ın maruz kaldığı şiddete dair görüntülere de yer verilirken, Korkmaz'ın uğradığı şiddet görüntülere yansıdı. Polis Mevlüt Saldoğan’ın Korkmaz'ın başına birkaç kez tekme attığı görüldü.

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Ali İsmail Korkmaz 31 YaşındaAli İsmail Korkmaz 31 YaşındaGündem

Kaynak: Haber Merkezi

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