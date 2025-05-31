Fenerbahçe Galip, Tribünler Öfkeli: O Pankart Hemen Kaldırıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Ancak Kadıköy tribünlerinde, Ali Koç ve yönetime yönelik istifa tezahüratları bu maçta da dinmedi. "Fenerbahçe'nin çocuğu" İsmail Kartal posterine ise müdahale edildi.

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Fenerbahçe Galip, Tribünler Öfkeli: O Pankart Hemen Kaldırıldı

Sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında ilk yarıyı geride kapattı, ikinci yarıda geri dönerek sezonu galibiyetle noktaladı. Ancak Kadıköy'de tribünlerin gündemi yine saha dışındaydı.

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Mücadeleye futbol kadar damga vuran bir diğer unsur ise yine tribünlerden yükselen yönetim tepkileri oldu.

Maçın henüz 4'üncü dakikasında Konyaspor öne geçti. Ndao'nun kafayla indirdiği topu iyi takip eden Melih Bostan, ceza sahasında klas bir vuruşla İrfan Can Eğribayat'ı mağlup etti.

Fenerbahçe Galip, Tribünler Öfkeli: O Pankart Hemen Kaldırıldı - Resim : 1

Fenerbahçe, oyunu rakip sahaya yıkmasına rağmen En Nesyri ve Talisca ile net fırsatlardan yararlanamadı ve ilk 45 dakika konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan Fenerbahçe, gol yollarında zorlanmaya devam etti. 75'inci dakikada ise perdeyi İrfan Can Kahveci açtı. Amrabat'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topu sol ayağıyla gelişine aşıran Kahveci, sezonun en klas gollerinden birine imza attı. Skor 1-1 oldu.

82'nci dakikada bu kez sahneye En Nesyri çıktı. Kostic'in sol kanattan içeriye çevirdiği topu tek vuruşla ağlara gönderen Faslı forvet, galibiyeti getiren golü attı.

TEPKİLER ÇIĞ OLDU

Sezonun son düdüğüyle birlikte Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılırken, tribünlerdeki protesto rüzgarı bir kez daha yükseldi.

Fenerbahçe Galip, Tribünler Öfkeli: O Pankart Hemen Kaldırıldı - Resim : 2

Taraftarlar, maç boyunca başkan Ali Koç ve yönetime sert sloganlarla tepki gösterdi. "Ali Koç istifa", "Yönetim istifa" ve "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" sesleri stat genelinde yankılandı.

Tribünde açılan 'Son of Fenerbahçe' (Fenerbahçe'nin çocuğu) yazılı İsmail Kartal posteri ise güvenlik görevlileri tarafından kaldırdı.

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Kaynak: DHA

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