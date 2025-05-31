Tarih Yazdılar! Bir Sezonda 10 Kupa ve 160 Madalya Kazandılar

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2024-2025 sezonunu tam 10 kupa ve 160 madalyayla tamamlayarak büyük bir başarı gösterdi.

Tarih Yazdılar! Bir Sezonda 10 Kupa ve 160 Madalya Kazandılar

Kocaeli'nde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 2024-2025 sezonunda düzenlenen turnuvalara damga vuran Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) sporcularıyla bir araya geldi. 9 ayrı branşta düzenlenen müsabakalarda sezon boyunca 10 kupa ve 160 madalya alma başarısını gösteren ÇESK sporcularına onur belgesi verildi.

Düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, protokol üyeleri, sporcular ve aileleri katılım sağladı. Onur Belgesi ödül töreninde konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, spora yaptıkları yatırımın meyvelerini aldıklarını ve Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek spor yatırımlarını ilçe kazandırdıklarını dile getirdi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Tarih Yazdılar! Bir Sezonda 10 Kupa ve 160 Madalya Kazandılar - Resim : 1

'ADETA TARİH YAZDIK'

Onur belgesi takdimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Spor kenti Çayırova’mızın başarılarla dolu yolculuğuna hep birlikte tanıklık ediyoruz. 2024-2025 sezonunda kupalarla, madalyalarla göğsümüzü kabartan belediyemiz eğitim spor kulübü sporcularımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk ve gurur duyduk. Sporcularımız bu sezona 160 madalya ve 10 kupa sığdırırken, 6 yılda toplam 2 bin 243 madalya ve 115 kupa ile adeta tarih yazdık. Her madalya bir emek, her kupa bir azmin ve kararlılığın karşılığıdır. Çayırova’da spora değer devam ediyor. Şehrimize kazandırdığımız 10 yeni halı saha, yeni kapalı spor salonu ve spor lisemiz ile yalnızca bugünü değil, yarının şampiyonlarına da güçlü altyapı hazırlıyoruz. Bu başarı yalnızca sporcularımızın değil; tüm Çayırova’mızın ortak gururudur." dedi.

Kaynak: İHA

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