Rambo Okan Fenerbahçe Başkanı 'Ali Koç'u Yedi

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray’ın arkasından ikinci olan Fenerbahçe’de taraftarlar adeta isyan etti. Tribünlerde istifa sesleri dinmezken, taraftarlar tepkilerini birçok farklı yöntemle de dile getirmeye devam ediyor.

Fanatik Fenerbahçeliliği ile tanınan Rambo Okan lakaplı Okan Güler bu kez yaptığı sıra dışı eylemle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rambo Okan’ın sosyal medyada yayınlanan bir videosunda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un fotoğrafının bulunduğu kağıdı yediği görüldü.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

ALİ KOÇ TOPUN AĞZINDA

Fenerbahçe’de basketbolda EuroLeague şampiyonluğu gelse de futbolda gelmeyen başarı taraftarların sabrını taşırdı. Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalinin ortadan kaybolmasının ardından taraftarlar sert tepki gösterirken, tribünler istifa sesleriyle çınladı.

Kongre üyeleri kulübü olağanüstü seçimli genel kurula götürmek için imza kampanyası başlatırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seçimin eylülde yapılacağını duyurdu.

Bu karar da Fenerbahçelilerin tepkisini dindirmezken, kulübün eylülde değil bir an önce seçime gitmesi için çağrıda bulunuldu.

Efsane Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da yaptığı yazılı açıklamada, kulübün bir an önce seçime gitmesi gerektiğini söylemişti.