Bodrum FK Süper Lig Yolculuğunu Beşiktaş Maçı ile Noktalayacak

Bodrum FK son Süper Lig maçında Beşiktaş ile karşılaşacak. Küme düşmesi kesinleşen Bodrum FK lig boyunca 37 puan toplamayı başardı. Beşiktaş ise karşılaşmadan 3 puan alıp ligi 3'üncü sırada kapatmayı hedefliyor.

Bodrum FK Süper Lig Yolculuğunu Beşiktaş Maçı ile Noktalayacak

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk sezonunda küme düşmesi kesinleşen Bodrum Futbol Kulübü, son maçında Beşiktaş ile karşılaşacak. Beşiktaş ise maçı maçı kazanarak 2 puan önündeki Samsunspor'un önüne geçmeyi ve ligi 3'üncü sırada kapatmayı hedefliyor. Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais de takımıyma son maçına çıkacak.

Bodrum İlçe Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka yarın saat 19.00'da başlayacak. Küme düşmesi kesinleşen Bodrum FK, gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek.

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, 3'üncü olduğu takdirde turnuvaya Play-Off yolundan başlayacak.

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Kaynak: DHA

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