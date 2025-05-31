Edin Dzeko Fenerbahçe'ye Veda Etti, Bavullarını Topladı, Gitti...

Fenerbahçe’de forma giydiği süre boyunca taraftarı sevgilisi haline gelen Edin Dzeko’nun dün takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.

39 yaşındaki yıldız oyuncu, kulübe vedasının ardından İstanbul’dan ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü dün yaptığı açıklama ile Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda etmişti. Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, bugün İstanbul'dan ayrıldı. Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.

Kaynak: DHA