Edin Dzeko Fenerbahçe'ye Veda Etti, Bavullarını Topladı, Gitti...

Fenerbahçe'ye veda eden Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko, İstanbul'dan Ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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Fenerbahçe’de forma giydiği süre boyunca taraftarı sevgilisi haline gelen Edin Dzeko’nun dün takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.

39 yaşındaki yıldız oyuncu, kulübe vedasının ardından İstanbul’dan ayrıldı.

Edin Dzeko Fenerbahçe'ye Veda Etti, Bavullarını Topladı, Gitti... - Resim : 1

Fenerbahçe Kulübü dün yaptığı açıklama ile Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda etmişti. Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, bugün İstanbul'dan ayrıldı. Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.

Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye Duygusal VedaEdin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye Duygusal VedaSpor

Kaynak: DHA

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