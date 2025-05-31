Fenerbahçe'den Kaptanlarına Tartışmalı Veda! Taraftardan Tepki Yağdı

Fenerbahçe, yollarını ayırdığını açıkladığı takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e tartışmalı bir şekilde veda etti. Sarı-lacivertli kulüp, iki tecrübeli oyuncuya bulaşık ve mutfak tüpünün önünde plaket verince taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

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Fenerbahçe'den Kaptanlarına Tartışmalı Veda! Taraftardan Tepki Yağdı

Süper Lig'i ikinci sırada tamamladığı kesinleşen Fenerbahçe, bugün son maçların oynanacağı sezonun sonunda takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, iki tecrübeli futbolcu için bir teşekkür mesajı yayımlarken, ayrıca bir de tesislerde veda edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın, iki sezon çubuklu formayı giyen kaptanlara tesislerde yaptıkları veda konuşması ve plaket verdikleri anlar görüldü. Ancak Fenerbahçeli taraftarlar, takım kaptanlarına yapılan bu vedaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den Kaptanlarına Tartışmalı Veda! Taraftardan Tepki Yağdı - Resim : 1

TARAFTARLARDAN TEPKİ YAĞDI

Son maç kadrosuna alınmadığı söylenen iki takım kaptanına tesislerde yıkanmayı bekleyen bulaşıklar, çaydanlık ve mutfak tüpünün önünde veda edilmesine tepkilerini haykıran taraftarlar, daha önce eski takım kaptanlarından Volkan Demirel'e de plastik sandalye üzerinde özür diletilip o şekilde uğurlandığını hatırlattı.

Fenerbahçe'den Kaptanlarına Tartışmalı Veda! Taraftardan Tepki Yağdı - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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