Fenerbahçe'de Kadro 'Kıyımı' Mourinho O İsimlerin Biletini Kesti

Hem Süper Lig hem UEFA Avrupa Kupası hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk hedeflerinden olan Fenerbahçe’de yeni sezonun kadro planlaması için kollar sıvandı. Yönetim teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.