Fenerbahçe'de Kadro 'Kıyımı' Mourinho O İsimlerin Biletini Kesti
Fenerbahçe için sezon hüsranla biterken, teknik direktör Jose Mourinho pek çok ismin biletini kesti. Takımdan ayrılacak isimler bir bir netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Hem Süper Lig hem UEFA Avrupa Kupası hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk hedeflerinden olan Fenerbahçe’de yeni sezonun kadro planlaması için kollar sıvandı. Yönetim teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.
Transfer listesi adım adım oluşturulurken, Fenerbahçe’de birçok ismin de takımdan ayrılması bekleniyor.
Öte yandan sarı-lacivertli kulüp futbol yapılanmasına Bayern Leverkusen’de görev yapan Devin Özek’i de eklemek istiyor. 30 yaşındaki isim, oyuncu tarama ve analizinde Avrupa’nın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Fenerbahçe’de yeni sezonda birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor.
Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile büyük bir ihtimal yollar ayrılacak.
Dominik Livakovic ve Alexander Djiku’nun yanında Avrupa devlerinin dikkatini çeken Yusuf Akçiçek’in de takımda yer almayacağı öngörülüyor.
11 milyon Euro'ya transfer edilen stoper Diego Carlos’un da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sebastian Szymanski ve Sofyan Amrabat da iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacak isimler arasında yer alacak.
Takıma kiralık olarak katılan Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin’in de kadroda kalması için herhangi bir çaba sarf edilmemesi bekleniyor.