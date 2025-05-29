Fenerbahçe'de Kadro 'Kıyımı' Mourinho O İsimlerin Biletini Kesti

Fenerbahçe için sezon hüsranla biterken, teknik direktör Jose Mourinho pek çok ismin biletini kesti. Takımdan ayrılacak isimler bir bir netleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Jose Mourinho
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Fenerbahçe'de Kadro 'Kıyımı' Mourinho O İsimlerin Biletini Kesti - Resim: 1

Hem Süper Lig hem UEFA Avrupa Kupası hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk hedeflerinden olan Fenerbahçe’de yeni sezonun kadro planlaması için kollar sıvandı. Yönetim teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe'de Kadro 'Kıyımı' Mourinho O İsimlerin Biletini Kesti - Resim: 2

Transfer listesi adım adım oluşturulurken, Fenerbahçe’de birçok ismin de takımdan ayrılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Kadro 'Kıyımı' Mourinho O İsimlerin Biletini Kesti - Resim: 3

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp futbol yapılanmasına Bayern Leverkusen’de görev yapan Devin Özek’i de eklemek istiyor. 30 yaşındaki isim, oyuncu tarama ve analizinde Avrupa’nın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe'de Kadro 'Kıyımı' Mourinho O İsimlerin Biletini Kesti - Resim: 4

Fenerbahçe’de yeni sezonda birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor.

Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile büyük bir ihtimal yollar ayrılacak.

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Fenerbahçe'de Kadro 'Kıyımı' Mourinho O İsimlerin Biletini Kesti - Resim: 5

Dominik Livakovic ve Alexander Djiku’nun yanında Avrupa devlerinin dikkatini çeken Yusuf Akçiçek’in de takımda yer almayacağı öngörülüyor.

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Fenerbahçe'de Kadro 'Kıyımı' Mourinho O İsimlerin Biletini Kesti - Resim: 6

11 milyon Euro'ya transfer edilen stoper Diego Carlos’un da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe'de Kadro 'Kıyımı' Mourinho O İsimlerin Biletini Kesti - Resim: 7

Sebastian Szymanski ve Sofyan Amrabat da iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacak isimler arasında yer alacak.

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Fenerbahçe'de Kadro 'Kıyımı' Mourinho O İsimlerin Biletini Kesti - Resim: 8

Takıma kiralık olarak katılan Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin’in de kadroda kalması için herhangi bir çaba sarf edilmemesi bekleniyor.

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