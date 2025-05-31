Galatasaray Teknik Direktörü Buruk Yıldız İsim İçin Net Konuştu, 'Olmayacak'

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, son maçta Başakşehir’i kendi evinde 2-0’la geçti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın transfer gündeminde Osimhen ilk sırada yer alırken, farklı mevkiler için de transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekiple adı anılanlardan biri de Beşiktaş’ta forma giyen Rafa Silva oldu.

Maçın ardından soruları yanıtlayan Okan Buruk, Silva ile ilgili iddialara da yanıt verdi Buruk, "Bizim kimseyle ilgili transfer düşüncemiz olmadı. Şu anda Türkiye'den düşündüğümüz bir futbolcu yok. Galatasaray'ın kadrosu şu anda Türkiye'nin en iyi kadrosu. Türkiye'den herhangi bir oyuncuyla ilgili görüşmemiz yok" ifadelerini kullandı.

Buruk, sözlerinin devamında ise net konuştu:

"Hele ki sözleşmesi olan futbolcularla ilgili görüşmelerimiz olamaz, olmayacak, olmadı. Bunun üzerinden gereksiz bir gündem yapılıyor. Olmayan bir şey üzerinden gündem yapılıyor. Saçma sapan konuşmalar oluyor."

Kaynak: İHA