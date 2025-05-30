Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye Duygusal Veda

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınlayan Bosnalı yıldız, "Fenerbahçe gibi tarihi bir formayı giymekten daha fazla gurur duyamazdım" dedi. Kulüp de özel bir paylaşımla kaptanına teşekkür etti.

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Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye Duygusal Veda

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de, sezon sonu yaklaşırken önemli bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli takımın kaptanı ve tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla açıkladı.

Bosnalı yıldız, yaptığı paylaşımda, "Elveda deme zamanı geldi. Ayrılık asla kolay değildir; özellikle de Fenerbahçe gibi bir kulüpten…" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye Duygusal Veda - Resim : 1

Dzeko, iki sezon boyunca kendisine aile ortamı sunan kulüp çalışanlarına, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür ederken, en özel teşekkürü Fenerbahçe taraftarına ayırdı.

"Her gün antrenmanda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Hayalini kurduğunuz kupaları kazanmak için yeterli değildi, ancak bu tarihi ve onurlu formayı giymekten büyük gurur duydum. Yaşa Fenerbahçe!" sözleriyle veda eden Dzeko, taraftarların kalbinde derin bir iz bıraktı.

KULÜPTEN ANLAMLI VEDA

Fenerbahçe Kulübü de kaptanına kayıtsız kalmadı. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Dzeko'nun hem attığı goller hem de liderlik vasfı vurgulandı:

"Bazı oyuncular gol atar.
Bazıları pazubandını takar.
Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik gösterdi.
Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın."

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Kaynak: Haber Merkezi

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