Cumhurbaşkanı, Fenerbahçe Beko'yu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı, Fenerbahçe Beko'yu Kabul Etti

Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Vahdettin Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonunda şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekip, tarihi başarı sonrası devlet protokolüyle buluştu.

Cumhurbaşkanı, Fenerbahçe Beko'yu Kabul Etti - Resim : 1

Final Four'da Fransa temsilcisi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek Avrupa’nın zirvesine çıkan Fenerbahçe Beko, bu zaferle Türkiye basketbol tarihinde bir ilke daha imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyuncular, teknik heyet ve yöneticilerle tek tek ilgilenerek başarılarından dolayı tebrik etti.

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Kaynak: DHA

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